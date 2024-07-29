Китайский автопроизводитель Nio показал свой фирменный смартфон с мощным чипом

Китайский автопроизводитель Nio представил второе поколение смартфонов Nio Phone. Флагманский смартфон получил большой вариант расцветок и материалов корпуса, сообщает портал Mobiltelefon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Nio Phone 2 оснащен изогнутым 6,82-дюймовым дисплеем Samsung с разрешением 3168х1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

Основная камера новинки представлена сенсором Sony LYT-T808 на 50 Мп и дополнена ультраширокоугольной камерой на базе датчика Sony LYT-600 на 48 Мп и перископическим телеобъективом с 2,6-кратным зумом с датчиком Sony IMX890 на 50 Мп. Селфи-камера получила разрешение 12 Мп.

За производительность Nio Phone 2 отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 на 512 ГБ или 1 ТБ. Среди прочих особенностей отмечается наличие NFC, UWB, защиты по стандарту IP68, а также аккумулятора емкостью 5020 мАч с поддержкой проводной зарядки на 80 Вт, беспроводной мощностью 50 Вт и обратной беспроводной зарядки на 10 Вт для питания других гаджетов.

Новинка предлагается в шести различных цветовых решениях: голубом, сером и красном в стеклянных корпусах, темно-зеленом и бежевом в корпусах из эко-кожи и керамики, а также в лимитированной черной версии EPedition с полностью керамическим корпусом.

Nio Phone 2 уже поступил в продажу в Китае по цене от 6499 до 7499 юаней.

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