В сеть утекли шпионские фотографии стильного складного смартфона Huawei

Сразу два китайских инсайдера опубликовали фотографии складного смартфона Huawei nova Flip до официальной презентации. Об этом сообщает портал 4pda, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На изображениях, опубликованных пользователем ChinChin, смартфон представлен в белом корпусе. Дизайн устройства соответствует официальным промо-материалам, где гаджет демонстрировался с небольшим квадратным внешним экраном и двойной камерой.

На другой половине тыльной панели видны подпись Huawei и логотип серии nova. Кнопки включения и регулировки громкости расположены на правой грани корпуса.

Инсайдер NoviceEvaluation опубликовал фотографии смартфона в зеленом и розовом цветах. На снимках видно, что устройство имеет широкие рамки по всему периметру основного дисплея, а в верхней части экрана, по центру, расположен вырез под фронтальную камеру.

По слухам, разрешение 2,1-дюймового внешнего экрана составит 480x480 пикселей, а внутреннего - 2690x1136 пикселей. Официальная презентация HUAWEI nova Flip запланирована на 5 августа. Цена устройства и планы о его релизе за пределами Китая пока не раскрываются.

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