Смартфон Apple спас сразу четырех туристок во время лесных пожаров

В Британской Колумбии четыре туристки оказались в опасной ситуации, когда их лагерь на леднике оказался в зоне лесного пожара, но девушек спас iPhone. Об этом сообщает портал AppleInsider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за того, что туристок окружил дым и падающие горячие угли, самостоятельно покинуть зону пожара стало невозможно. Благодаря функции спутникового вызова экстренных служб на iPhone 14 одна из туристок смогла отправить сигнал бедствия. Спасатели получили точные координаты и подробности о положении пострадавших через текстовые сообщения, отправленные по спутниковой связи.

Менеджер спасательной операции отметил сложность ситуации и сравнил происходящее с зоной боевых действий. Отмечается, что спасатели нашли девушек именно там, куда указал сигнал iPhone.

Спасатели подчеркнули, что смартфон буквально спас жизни туристок, когда они оказались окружены огнем.

С выходом iPhone 14 гаджеты Apple получили функцию экстренного вызова в службы спасения через спутники. При ее активации смартфон отправляет короткие сообщения спасателям с указанием данных о местоположении. С выходом iOS 18 сервис расширится возможностью отправлять развернутые сообщения и видео.

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