В Китае разработали новую национальную замену Windows

Китайская технологическая компания Tencent представила новую операционную систему под названием TencentOS, базирующуюся на популярном дистрибутиве CentOS. Об этом сообщает издание "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система оптимизирована для минимального использования ресурсов и поддерживает работу с облачными приложениями и виртуализацией GPU. В настоящее время TencentOS уже используется в инфраструктуре одной из крупнейших социальных сетей Китая - WeChat.

В качестве основного оборудования для новой системы выступают процессоры Kunpeng, Hygon и Feiteng, которые были специально разработаны для серверов и настольных компьютеров. Операционная система TencentOS Server V3 успешно работает с этими чипами, что позволяет достичь высокой производительности и энергоэффективности.

Помимо этого, китайские разработчики адаптировали OpenKylin для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Благодаря этому, в состав дистрибутива Linux включены умные функции, такие как помощник с ИИ и система контекстного поиска.

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