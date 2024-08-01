Microsoft уберет рекламу из популярного онлайн-сервиса

Корпорация Microsoft приняла неожиданное решение удалить все рекламные блоки из популярного сервиса Skype. Это стало известно после выпуска версии приложения с номером сборки 8.125.76.201. Новое решение распространяется как на десктопную, так и на мобильную версии Skype. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителей Microsoft, реклама была удалена для создания более "плавного, удобного и приятного пользовательского опыта". Кроме этого, разработчики программы объявили об улучшениях в пользовательском интерфейсе, навигации и оптимизации меню. Был также упрощен доступ к инструментам ИИ, таким как работа с изображениями. Некоторые известные ошибки были исправлены.

"Удаление рекламы в Skype означает, что вы больше не увидите баннеры в главном интерфейсе чата или в разделе каналов. Microsoft заявляет, что прислушалась к отзывам о рекламе в Skype и решила "сосредоточиться на чатах без отвлекающих рекламных влияний, сделав опыт использования Skype более чистым и удобным", - пишет The Verge.

Skype является бесплатным программным обеспечением для обмена сообщениями с функцией видеосвязи. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела компанию-разработчика Skype за $8,5 млрд США.

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