Logitech анонсировала выход компьютерной мыши с подпиской

Американская компания Logitech анонсировала выпуск "вечной" компьютерной мыши. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В рамках подкаста The Verge Decoder глава компании Ханнеке Фабер заявила о планах создать компьютерную мышь, которую не придется менять годами или десятилетиями. По ее словам, "вечная" мышь будет получать актуальные обновления и новые функции по платной подписке.

"Зачем пользователю менять свою мышь или клавиатуру, если она фантастического качества и хорошо спроектирована?" - задалась вопросом Фабер. По словам топ-менеджера Logitech, идея компьютерного манипулятора, который мог бы служить десятки лет, положительно повлияет на сокращение количества мусора. Вместе с тем Ханнеке Фабер заявила, что Logitech намерена вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2031 году.

Фабер не стала раскрывать сроки появления подобной мыши и не сообщила о ее цене. Однако, по ее словам, обычная компьютерная мышь стоит порядка 26 долларов, или около 2,2 тысячи рублей. Журналисты The Verge предположили, что Logitech могла бы компенсировать низкую стоимость устройства за счет сервиса платной подписки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!