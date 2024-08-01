Для Telegram вышло свежее обновление

Разработчики Telegram выпустили масштабное обновление мессенджера для всех актуальных платформ. Об этом сообщается в блоге Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь в поиске в мессенджере, в разделе "Приложения", можно находить используемые и новые мини-приложения. Кроме того, разработчики подобных приложений могут загружать демонстрационные видео и снимки, чтобы пользователи могли ознакомиться с сервисом.

Также пользователи мини-приложений смогут создавать контент для публикации в виде "историй" в Telegram.

Встроенный браузер теперь поддерживает сворачивание страниц и их разворачивание из нижней панели, а также добавление страниц в закладки. Еще одним нововведением стало то, что браузер получил поддержку просмотра децентрализованных сайтов в сети TON.

Среди прочих особенностей отмечается возможность дарить другим пользователям внутреннюю валюту Stars ("звезды"), записывать видеосообщения со вспышкой, а также выставлять в "историях" анимированный виджет погоды и выбирать для опубликованных видеоисторий кадр в качестве обложки.

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