Apple раскрыла свои доходы за прошедший квартал
Компания Apple опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2024 года, который завершился 29 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, выручка компании в третьем финансовом квартале выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $85,8 млрд, а чистая прибыль достигла $21,4 млрд. Для сравнения, в третьем квартале 2023 года выручка составляла $81,8 млрд, а чистая прибыль - $19,9 млрд.
При этом продажи iPhone снизились на 1% и составили $39,3 млрд, в то время как продажи Mac выросли на 2%, достигнув $7 млрд. Выручка от продаж iPad увеличилась на 20% по сравнению с предыдущим годом и составила $7,1 млрд, что связано с выпуском новых моделей в мае 2024 года.
Доходы от продаж AirPods, Apple Watch и других аксессуаров составили $8,1 млрд, что немного ниже показателя в $8,3 млрд за аналогичный период прошлого года. Выручка от услуг, таких как Apple Music и Apple TV+, выросла до $24,2 млрд (было $21,2 млрд).
Компания также отметила, что количество активных устройств увеличилось во всех регионах. Однако точные данные она раскрывать не стала. В феврале 2024 года Apple сообщала о 2,2 млрд активных устройств по всему миру.
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