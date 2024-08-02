Пользователи Steam Deck пожаловались на ломающую консоли игру

29 июля в Steam вышла игра Jackbox Megapicker, которая может вызвать серьезные проблемы с консолью Steam Deck. Об этом сообщает портал Tom's Guide, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Jackbox Megapicker - это программа запуска всех игр студии Jackbox, позволяющая просматривать и запускать игры напрямую. Однако, как выяснилось, она вызывает сбои в системе Steam Deck. Пользователи сообщают, что после установки консоли перестают загружаться, и единственным решением является полное форматирование и переустановка операционной системы SteamOS.

Разработчики подтвердили, что проблема связана с Linux-версией лаунчера. При установке Windows-версии и запуске через Proton дефект не проявляется. Кроме того, создатели Jackbox Megapicker оперативно выпустили патч, который принудительно устанавливает Windows-версию лаунчера.

"Выпущено исправление для выбора Proton по умолчанию для Jackbox Megapicker", - гласит обращение разработчиков. Они также посоветовали владельцам Steam Deck не трогать настройки совместимости, чтобы избежать подобных проблем.

Когда выйдет полноценное исправление с рабочей версией программы для Linux, не сообщается.

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