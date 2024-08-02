Названы десять самых мощных и дешевых смартфонов июля

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали июльский рейтинг производительности среднебюджетных смартфонов, лидером в котором был признан OnePlus Ace V3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон оснащается субфлагманским чипом Snapdragon 7+ Gen 3, что позволило ему набрать по итогу 1000 тестов в бенчмарке AnTuTu средний балл в 1,42 млн баллов. Второе место в июльском рейтинге занял Realme GT Neo6 SE (1,37 млн) с аналогичным чипом, а третье - Redmi K70E (1,36 млн) на базе процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

Четвертое и пятое места заняли устройства с процессором Snapdragon 7+ Gen 2: Realme GT Neo5 SE (1,14 млн) и Redmi Note 12 Turbo, который набирает в среднем 1,12 млн баллов AnTuTu. За ними следуют iQOO Z8 (966 тыс.) и iQOO Neo7 SE (966 тыс.), за производительность которых отвечает чип Dimensity 8200.

Замыкают рейтинг OnePlus Ace Racing Edition (882 тыс.) с чипом Dimensity 8100-Max, Redmi Note 12T Pro (881 тыс.) на базе Dimensity 8200 и iQOO Z9 (819 тыс.) с процессором Snapdragon 7 Gen 3.

Отмечается, что данные собирались в период с 1 по 31 июля 2024 года среди пользователей смартфонов в Китае.

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