Lenovo работает над созданием миниатюрной игровой консоли

Компания Lenovo разрабатывает миниатюрную версию своего игрового ПК в формате портативной консоли Legion Go, передает Day.Az со ссылкой на издание VideoCardz.

Новое устройство будет оснащено двумя вентиляторами, в отличие от одного у текущей модели. Размер экрана также уменьшится до 8 или 7 дюймов, вместо прежних 8,8 дюйма. Кроме того, новинка получит порт HDMI, которого не было в предыдущей модели.

"Несмотря на технические улучшения, Lenovo необходимо ускорить работу над программным обеспечением. Компания получила критику за медленное внедрение функций, которые уже доступны на конкурирующих устройствах", - пишет VideoCardz.

Скорее всего, устройство будет работать на базе AMD Strix Point. Однако ни Lenovo, ни ASUS пока не озвучивали планы на использование этой платформы. Возможно, компании ожидают выхода более мощного Strix Halo или доработанного для интеграции в такого формфактора устройства Ryzen Z2.

Когда устройство будет анонсировано и какой получит ценник, не сообщается.

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