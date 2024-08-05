Камера нового смартфона Motorola неожиданно опередила iPhone и Galaxy

Смартфон Motorola Edge 50 Ultra показал результаты лучше, чем Samsung Galaxy S24 Ultra, в сравнении фото- и видеовозможностей от специалистов лаборатории DxOMark, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка Motorola получила 146 баллов в рейтинге DxOMark, занимая 18-ю позицию в общем списке. Это сравнимо с результатами iPhone 14 Pro Max, а Galaxy S24 Ultra уступил два балла.

Новый флагман Motorola оснащен тройной камерой, включая 50-мегапиксельный датчик OmniVision OV50H с оптическим форматом 1/1,3 дюйма, что является весьма внушительным размером. Дополняют его 64-мегапиксельный датчик с перископным объективом и сверхширокоугольная камера на основе 50-мегапиксельного датчика Samsung JN1.

В прошлом Motorola не всегда удавалось полностью использовать потенциал своих камер на уровне программного обеспечения. Однако, похоже, что с Motorola Edge 50 Ultra компания преодолела это препятствие.

Смартфон показал отличные результаты во всех режимах, особенно в качестве фотографий, которое было оценено выше качества видео (150 баллов против 134 баллов). Это свидетельствует о значительном прогрессе Motorola в направлении создания камерофонов.

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