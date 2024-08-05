Глава Intel cделал неожиданный шаг после обвала бумаг компании

Глава корпорации Intel Пет Гелсингер разместил в своем аккаунте в X (бывший Twitter) одну из притч Соломона. Она размещена на его личной страничке в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пусть глаза твои смотрят прямо вперед; устреми свой взор прямо перед собой. Тщательно обдумывай пути для ног твоих и будь тверд во всех путях твоих" Притчи 4:25-26, написал он.

Прошлая неделя негативно закончилась для одной из крупнейших чипмейкерских копораций мира. В четверг она опубликовала отчет о прибылях и убытках за 2023 год, которые составили более $7 млрд. Столь негативный отчет вызвал панику у инвесторов и бумаги корпорации потеряли в цене более 26% в пятницу. А уже в субботу появилась информация о том что компания планирует уволить 15% сотрудников.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!