Apple представит новые мощнейшие Mac уже в этом году

свежем выпуске информационного бюллетеня Power On инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман подтвердил ожидаемый выпуск новых моделей Mac с процессором M4 в конце текущего года. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последнее обновление линейки MacBook Pro и iMac произошло в октябре прошлого года на мероприятии Scary Fast", где Apple представила чипы M3 для всех моделей. MacBook Pro обзавелся новой отделкой Space Black и более доступной начальной моделью, заменившей старый 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром. 24-дюймовый iMac остался без существенных изменений, несмотря на то, что комплектующие Magic Mouse, Magic Trackpad и Magic Keyboard не были обновлены до USB-C.

В предстоящем обновлении, ожидаемом осенью этого года, Гурман прогнозирует появление новых чипов M4. Напомним, что чип M4 дебютировал в iPad Pro еще в мае, но до сих пор не был интегрирован в модели Mac.

Также Гурман упомянул о предстоящем обновлении Mac mini, которое обещает быть более значимым. Последнее обновление этой модели произошло в январе 2023 года, и оно включало в себя новую модель с чипом M2 Pro.

Однако самой интересной новостью стало упоминание Гурманом о существенных изменениях, которые произойдут с одной из моделей Mac при переходе на M4. С момента перехода на Apple Silicon, компания обновила дизайн большинства своих компьютеров Mac, за исключением Mac Pro и Mac mini. Вероятно, одна из этих моделей претерпит "кардинальные изменения", о которых упоминает Гурман.

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