iPhone 16 представят в срок

Корпорация Apple намерена представить новые смартфоны в сентябре, несмотря на внутренние проблемы. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Гурмана, в американской компании не будут откладывать анонс и выпуск на рынок смартфонов серии iPhone 16. Специалист рассказал, что презентация состоится в сентябре, однако не стал раскрывать более конкретных сроков.

Также журналист отметил, что выход фирменной нейросети - Apple Intelligence - будет задержан. Об этом Гурман впервые рассказывал в конце июня. Таким образом, новые функции будут доступны на устройствах Apple позже этой осенью.

Марк Гурман сообщил, что оценил бета-версию iOS 18 с Apple Intelligence. По его словам, программистам компании придется уделить достаточно внимания сервису с искусственным интеллектом (ИИ), так как пока он не является "революционным", как того хочет Apple.

Обозреватель рассказал, что в новой версии iOS можно опробовать "более умный и красивый" голосовой помощник Siri. Однако новые функции не впечатлили автора.

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