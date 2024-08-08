Sony призналась в проблемах с поставками консолей PlayStation

Компания Sony в первом квартале текущего финансового года, который закончился 30 июня, отгрузила 2,4 млн консолей PlayStation 5, что на 27% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщает DTF со ссылкой на отчет компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что за аналогичный период в прошлом году Sony поставила 3,3 млн консолей PlayStation 5. С учетом новых данных общие отгрузки PS5 достигли 61,7 млн единиц.

На фоне замедления поставок Sony пересмотрела прогноз по продажам и операционной прибыли на весь финансовый год, снизив его на 3%. Несмотря на это, общие продажи игрового подразделения Sony за квартал значительно выросли, а операционная прибыль и вовсе увеличилась на 32%. Рост был обусловлен продажами эксклюзивных игр для PlayStation и выручкой от цифровых сервисов.

В то же время количество ежемесячных пользователей PlayStation Network снизилось с 118 до 116 млн человек по сравнению с предыдущим кварталом. Доля цифровых загрузок выросла до 80%, тогда как в предыдущем финансовом году она составляла около 70%.

Аналитики отмечают, что показатели Sony за прошедший квартал остаются хорошими. Однако компании необходимо, чтобы предстоящие игры стимулировали спрос на PlayStation 5.

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