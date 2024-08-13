Смартфон Xiaomi взорвался после ремонта

В Индии владелец Xiaomi Mi 11 Lite рассказал в соцсетях о самопроизвольно взорвавшейся батарее в смартфоне после его официального ремонта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал iXBT.

По словам пользователя соцсети X по имени Дипак, его смартфон Xiaomi Mi 11 Lite имел проблемы с аккумулятором и клавишами регулировки громкости, в связи с чем гаджет был отдан в официальный сервисный центр для ремонта. В ходе ремонта были заменены аккумулятор и кнопки регулировки громкости.

После проведения ремонтных работ смартфон взорвался. Причины инцидента остаются неизвестными.

Владелец устройства отметил в своем сообщении в соцсети, что индийское подразделение Xiaomi выразило готовность оказать помощь в решении проблемы.

Отметим, что недавно было заявлено что будущие флагманские смартфоны Xiaomi для международного рынка будут оснащаться искусственным интеллектом Gemini.

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