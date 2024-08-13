Названы 10 самых выгодных в августе смартфонов

Редакция портала "Палач" составила подборку из 10 самых выгодных смартфонов, которые можно купить в августе, передает Day.Az.

Открывает список Infinix Note 30 стоимостью от 11,7 тыс. руб., предлагающий IPS-экран с разрешением Full HD, частотой 120 Гц, достаточно мощным чипом для своего сегмента MediaTek Helio G99, камеру на 64 Мп, стереодинамики от JBL и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

За ним следует Poco M6 Pro с тройной камерой на 64, 8 и 2 Мп, ярким AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и 8/256 ГБ памяти в базовой конфигурации. На маркетплейсах эта модель предлагается по цене от 15 тыс. руб.

Samsung Galaxy A34 при цене от 19,7 тыс. руб. предлагает защищенный от воды и пыли корпус по стандарту IP67, мощный чип MediaTek Dimensity 1080 и тройную камеру на 48, 8 и 5 Мп.

Четвертое место досталось Poco X6 Pro, который получил мощный чип Dimensity 8300 Ultra и флагманскую память UFS 4.0, яркий AMOLED-экран с 1,5К-разрешением и частотой 120 Гц, 8/256 ГБ памяти, стереодинамики и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки. Стоимость этой модели начинается от 25,5 тыс. руб.

Redmi Note 13 Pro+ оборудован изогнутой OLED-матрицей на 120 Гц с высокой пиковой яркостью 1800 нит, сбалансированным процессором Dimensity 7200 Ultra, камерами на 200, 8 и 2 Мп, стереодинамиками и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт. Также смартфон предлагает защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Его цена начинается от 26,7 тыс. руб. с учетом доставки из-за рубежа, но при выборе этого устройства придется доплатить еще около 1,8 тыс. руб. в качестве таможенной пошлины.

В топ также попали Tecno Camon 30 Pro, Realme GT 6T, Huawei P60, Realme GT 6 и iPhone 15.

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