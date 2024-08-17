Google угрожала блогерам за критику нового смартфона

Компания Google угрожала исключением из программы Team Pixel тем, кто в обзорах нового смартфона Pixel 9 отдавал предпочтение гаджетам конкурентов или показывал их в обзорах Pixel.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

Согласно источнику, программа Team Pixel предусматривает запрет на показ продуктов Pixel вместе с конкурентами.

Кроме того, если участник программы в обзоре отдает предпочтение конкурентным устройствам, он может быть исключен из Team Pixel. Таким образом, блогеры и журналисты, желающие подготовить обзор до начала продаж оказались перед выбором: сохранить доступ к новым гаджетам или сохранить независимость.

Представитель Google признал ошибку в новой формулировке и сообщил об отмене запрета. Компания уточнила, что это касалось только инфлюенсеров, а не прессы и технических обозревателей. Однако многие участники программы Team Pixel восприняли новые правила как обязательные для всех рецензентов, что привело к отказу некоторых блогеров от выпуска обзоров.

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