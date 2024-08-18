На Великой Китайской стене используют дроны для быстрой доставки

Беспилотные летательные аппараты используются на Великой Китайской стене для экстренной помощи и срочной доставки небольших товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

Чтобы привлечь внимание туристов к живописным местам и расширить возможности оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, компания Meituan drones открыла первый в Пекине маршрут беспилотных летательных аппаратов в районе Яньцин участка Бадалин Великой Китайской стены, уточняет издание.

Беспилотная служба обеспечивает доставку экскурсантам прохладительных напитков и проведение в случае необходимости спасательных работ, передает газета.

Пункт управления дронами расположен в одной из старинных башен на новом туристическом участке Великой Китайской стены, который был открыт для посещения в 2023 году. Чтобы сохранить исторический облик сооружения, там нет коммерческих точек, где можно приобрести, например, питьевую воду. В случае необходимости клиенту нужно сделать заказ с помощью мобильного телефона и подождать несколько минут, чтобы получить его.

Отметим, что недавно США, Британия и Австралия испытали беспилотники с интегрированным ИИ.

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