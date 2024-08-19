Запущенный в космос шведский спутник обеспечит более достоверные прогнозы погоды

Арктический метеорологический спутник (Arctic Weather Satellite, AWS), разработанный шведскими организациями и компаниями и финансируемый Европейским космическим агентством (European Space Agency, ESA), запущен в космос для получения данных об уровне влажности и температуре в атмосфере Земли, а также измерения размеров кристаллов льда внутри облаков.

Как сообщает Day.Az, миссией метеорологического спутника размером с посудомоечную машину и весом в 120 кг является предоставление более достоверных прогнозов погоды.

AWS будет двигаться вокруг Земли по вертикальной орбите, в том числе над Арктикой и Антарктикой, где в настоящее время нет адекватного покрытия метеорологических спутников. Таким образом, AWS даст более ясную картину погоды и климата в полярных регионах.

Спутник оснащен современным микроволновым радиометром, который будет получать данные высокого разрешения об образовании льда глубоко в облаках, что поможет метеорологам делать более надежные прогнозы погоды.

Климатологи также смогут использовать эти данные в наблюдениях за изменением климата в ближайшие десятилетия.

"Арктический метеорологический спутник, способный совершить один оборот вокруг Земли за полтора часа, будет облетать полюса несколько раз в день. Это означает, что он будет не только предоставлять совершенно новые типы данных о погоде, но и значительно частые", - заявила менеджер по связям с общественностью Шведского космического агентства Йохан Маркопулос.

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