Азербайджан будет представлен на крупнейшем в Европе форуме телерадиовещания

"Азеркосмос" будет представлять нашу страну на крупнейшем в Европе 54-м форуме-выставке телерадиовещания IBC 2024.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Азербайджанское космическое агентство (Азеркосмос), мероприятие пройдет в Нидерландах в городе Амстердам с 13 по 16 сентября.

Предложение продуктов на "Amsterdam IBC 2024" будет охватывать 13 инновационных секторов, наполненных новейшими изобретениями мировой индустрии развлечений и медиа-технологий.

"IBC 2024" будет включать в себя современное выставочное пространство и конференц-программу. Во время ярмарки пройдут живые выступления, гастрономические павильоны и конкурсы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!