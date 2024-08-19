https://news.day.az/hitech/1682712.html В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой
Зафиксирован сбой в работе мессенджера Telegram, свидетельствуют данные сервиса Сбой.рф, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
К 02:30 по бакинскому времени число жалоб превысило 1,4 тыс.
Также наблюдаются сбои в работе мессенджеров WhatsApp (73 жалобы) и Viber (180 жалоб).
Сбой коснулся пользователей мобильных приложений на iOS и Android. У пользователей нет возможности отправлять и получать сообщения.
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