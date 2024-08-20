Хакеры могут шпионить за пользователями Mac

Исследователи из Cisco Talos обнаружили уязвимость в приложениях Microsoft для macOS, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к камерам и микрофонам пользователей компьютеров Apple для шпионажа. Как передает Day.Az, об этом говорится в блоге Talos Intelligence.

Специалисты Cisco Talos выявили уязвимость в приложениях Microsoft, таких как Microsoft Outlook и Teams, с помощью которых хакеры могут следить за пользователями компьютеров Mac без ведома пользователя. Атака основана на внедрении вредоносных библиотек в приложения Microsoft, что позволяет им использовать уже предоставленные пользователем права и разрешения.

В macOS существует платформа Transparency Consent and Control (TCC), которая регулирует разрешения приложений на доступ к камере и микрофону. Каждое приложение должно запрашивать разрешения у TCC, однако обнаруженная уязвимость позволяет вредоносному ПО использовать уже предоставленные приложениям Microsoft разрешения, без необходимости выдачи дополнительных разрешений.

После выявления уязвимости Microsoft обновила приложения Teams и OneNote для macOS, изменив способ обработки прав на проверку библиотек. При этом приложения Excel, PowerPoint, Word и Outlook все еще остаются уязвимыми. Microsoft классифицировала уязвимость как "низкорисковую", поскольку она основана на загрузке неподписанных библиотек для поддержки сторонних плагинов.

Эксперты выражают обеспокоенность по этому поводу и надеются, что Apple внесет изменения в TCC для повышения безопасности системы.

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