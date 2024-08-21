https://news.day.az/hitech/1683188.html Турция испытала новую крылатую ракету
Турция испытала новую крылатую ракету
Новая крылатая ракета производства Турции Kara Atmaca прошла испытания на дальность полета. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Отмечается, что ракета с турецким двигателем KTJ3700 успешно поразила движущуюся цель. Изделие стартовало с наземной пусковой установки.
Kara Atmaca стала развитием противокорабельной ракеты Atmaca, которую приняли на вооружение в 2021 году. Дальность полета ракеты с боевой частью весом 220 килограммов составляет 250 километров.
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