ИИ-модель Google научили определять болезни

В компании Google заявили, что их модель искусственного интеллекта Health Acoustic Representations (HeAR), которую представили в начале этого года, создана для того, чтобы помочь исследователям прослушивать звуки человека и выявлять ранние признаки заболевания. HeAR изучила 300 млн аудиоданных, включая 100 млн звуков кашля, передает Day.Az.

HeAR научилась различать закономерности в звуках, связанных со здоровьем. В частности, ИИ может помочь в искоренении туберкулеза.

"Туберкулез - болезнь, которая поддается лечению, но ежегодно миллионы случаев остаются недиагностированными - часто из-за того, что люди не имеют удобного доступа к медицинским услугам", - отметили в Google.

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