Нефтесервисный гигант США пострадал от кибератаки
Крупнейшая нефтесервисная компания США Halliburton подверглась кибератаке, ее сотрудники пытаются исправить проблему, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Представитель компании рассказал агентству, что Halliburton знает о проблеме, влияющей на определенные системы компании, работает над определением причины и последствий проблемы, а также пытается исправить возникшие проблемы.
Как уточнил собеседник Reuters, атака, по всей видимости, повлияла на бизнес-операции в кампусе компании на севере Хьюстона, а также на некоторые глобальные сети связи.
Halliburton является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, предоставляющей буровые услуги и оборудование по всему миру. Компания предоставляет свои услуги более чем в 70 странах. Ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. К концу 2023 года в компании работали около 48 тыс. сотрудников.
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