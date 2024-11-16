Разработчик GTA раскритиковал PlayStation за закрытие создателей Concord

Принадлежащая Sony компания PlayStation столкнулась с одним из самых больших провалов в истории игровой индустрии, когда онлайн-шутер Concord был отключен от серверов всего через две недели после запуска игры. Спустя еще полтора месяца Sony закрыла студию Firewalk, создавшую Concord. Событие вызвало широкий резонанс среди участников рынка видеоигр. В частности, по этому поводу, как пишет Tech4Gamers, критически в адрес PlayStation высказался и ветеран создавшей серию GTA студии Rockstar North Оббе Вермей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вермей выразил недовольство тенденцией издателей вроде PlayStation скупать студии, только чтобы позже их закрывать. Один из создателей GTA поделился своими мыслями о том, что работа Firewalk была компетентной, и что было бы лучше дать им еще один шанс на создание чего-то подобного, а не закрывать студию вообще.

"Не разумнее ли было бы дать команде еще одну игру?" - задался вопросом авторитет игровой индустрии.

Закрытие студии привело к потере работы для сотен разработчиков и значительным финансовым потерям для PlayStation. Вермей считает, что аналогичная игра, основанная на существующей медиафраншизе, могла бы подойти в качестве нового проекта Firewalk, или команда могла бы попробовать создать новый онлайн-шутер, но уже в другом сеттинге.