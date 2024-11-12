В некоторых районах Азербайджана возможно открытие инновационных центров

Возможно открытие инновационных центров в Лянкяране, Мингячевире и Нахчыване.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила во вторник председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"Инновационный центр в Баку уже открыт. В ближайших планах - открытие центров в Сумгаите и Гяндже, а также, возможно, в других городах. Наш подход заключается в тесном сотрудничестве с местным бизнесом. Например, к нам недавно обратились представители Лянкярана и Мингячевира. Мы готовы к сотрудничеству. На текущий момент план подтвержден для Сумгайыта и Гянджи, но также рассматриваются варианты в Нахчыване, Лянкяране, Мингячевире и других городах", - сказала она.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.