Apple хочет производить собственные сервера для ИИ

С выходом iOS 18.1 Apple запустит свой ИИ-сервис Apple Intelligence. Со временем компания будет расширять возможности и географию сервиса, что потребует от нее дополнительных серверных мощностей. Для решения этой проблемы, по информации WccfTech, Apple уже ведет переговоры с Foxconn о создании необходимого оборудования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако соглашение еще не подписано, и есть вероятность, что подписано не будет вовсе. Дело в том, что и другие игроки на рынке ИИ, такие как Lenovo Group и Universal Scientific Industrial, также стоят в очереди к Foxconn за сборкой ИИ-серверов.

Хотя Foxconn, возможно, и сделает для Apple исключение. Точное количество необходимых Apple серверов не указывается, но известно, что это оборудование будет предназначено для внутреннего использования, то есть может быть заказано в небольших объемах.

Apple также ведет переговоры с другими производителями, чтобы получить достаточное пространство на серверах для корректного выпуска iOS 18.2 и плавного дебюта Apple Intelligence. Релиз iOS 18.2 запланирован на декабрь 2024 года.