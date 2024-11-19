Раскрыты характеристики конкурента iPhone 17 Slim от Samsung

Samsung выпустит улучшенную версию флагманского смартфона Galaxy S25 в версии Slim, которая получит камеру от старшей модели в линейке, Galaxy S25 Ultra. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По слухам, Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 Мп. Его блок камер на задней панели будет состоять из 200-мегапиксельного основного модуля, дополненного ультраширокоугольным модулем на 50 Мп, а также двумя телеобъективами на 10 и 50 Мп с 3-кратным и 5-кратным оптическим приближением соответственно.

Однако источник не уточняет, будут ли у Galaxy S25 Slim все камеры, как у старшей версии, или только основная.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Galaxy S25 Slim дополнит основную линейку Galaxy S25 спустя несколько месяцев после ее выхода. Предполагается, что новинка предложит компактный и тонкий корпус для конкуренции с предполагаемым iPhone 17 Slim, также известного как iPhone 17 Air.

Релиз устройства ожидается во втором квартале 2025 года, тогда как основную линейку Galaxy S25 покажут в январе.