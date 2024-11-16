Apple признала официально устаревшими два культовых iPhone

Apple обновила список винтажных и устаревших товаров на своем веб-сайте, добавив несколько старых моделей iPhone и Apple Watch. Теперь iPhone 6s Plus и iPhone XS Max классифицируются как "винтажные" во всем мире. Это означает, что Apple и авторизованные сервисные службы Apple могут предлагать ремонт этих устройств, но только при наличии запасных частей. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обратите внимание, что iPhone 6s Plus с 32 ГБ оперативной памяти уже был классифицирован как "устаревший" до сегодняшнего дня. Ожидается, что модели iPhone XS и iPhone 6s меньшего размера также будут добавлены в список "винтажных" в будущем.

Кроме того, Apple Watch Series 2 из алюминия и нержавеющей стали теперь классифицируются как "устаревшие" во всем мире, но высококачественная модель Series 2 с керамическим корпусом пока не добавлена в этот список. Устройства, которые считаются "устаревшими", больше не подлежат ремонту в Apple или у авторизованного поставщика услуг Apple, за исключением замены батареи MacBook сроком до 10 лет.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus представляют собой девятое поколение iPhone, анонсированное в 2015 году. Их сменили iPhone 7 и iPhone 7 Plus в 2016 году, а выпуск был прекращен с анонсом iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в 2018 году.