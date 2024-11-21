В старых iPhone отключат синхронизацию закладок

Корпорация Apple пообещала отключить некоторые функции браузера Safari для пользователей старых iPhone. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Изменения коснутся пользователей смартфонов на базе iOS 10 и более старых операционных систем (ОС). На iPhone и iPad перестанет работать поддержка синхронизации вкладок браузера Safari между девайсами. "Вы не потеряете закладки, которые уже есть на ваших устройствах, и сможете создавать новые закладки на этих устройствах. Однако новые закладки не будут синхронизироваться", - пояснили в компании.

Представители Apple отметили, что это решение связано с оптимизацией работы облачного сервиса iCloud. Функция синхронизации закладок перестанет работать на старых устройства, не отвечающим минимальным системным требованиям, 18 декабря 2024 года.

В материале говорится, что пользователи iOS 10 должны обновить свой смартфон или планшет до более новой версии системы. Также чтобы и дальше пользоваться всеми функциями браузера Safari, можно перейти на новый девайс.