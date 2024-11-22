Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

Корпорация Microsoft представила мини-компьютер для запуска Windows 11 в облаке на конференции Ignite 2024. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Windows 365 Link является портативным компьютером, созданным для удаленного запуска операционной системы (ОС). Девайс был разработан для сервисов Microsoft Windows 365 - в компании заметили, что ПК можно использовать в офисной удаленной работе.

"Мы хотим сделать его максимально простым и эффективным, чтобы люди могли получать доступ к своему облачному ПК", - описал выпущенное устройство топ-менеджер Microsoft Паван Давулури. По его словам, для запуска и настройки удаленной ОС пользователю необязательно обладать специальными навыками.

Устройство основано на неизвестном процессоре Intel, оно имеет 8 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти. Компьютер получил три порта USB-A 3.2, один порт USB-C 3.2, разъемы DisplayPort и HDMI, Ethernet. Также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. При этом пользователь не может запускать файлы и программы локально. "Смысл в том, что это суперзащищенная версия Windows", - отметил топ-менеджер Microsoft Дэвид Уэстон.

Windows 365 Link появится в продаже в США в апреле. Компьютер оценили в 349 долларов