Подтверждены сроки выхода iPhone SE

Новый доступный смартфон Apple представят в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает издание Appleinsider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитиков банка Barclays. Те на основе изучения цепочки поставок выяснили, что iPhone SE четвертого поколения выпустят в марте 2025 года. В своем отчете специалисты заявили, что полностью уверены в точности раскрытой информации и могут достоверно подтвердить ее.

Также в Barclays отметили, что iPhone SE будет первым смартфоном Apple, который получит фирменный модем 5G. Актуальная модель SE и другие iPhone оснащаются модемом производства Qualcomm. Ранее сообщалось, что Apple хочет заменить сторонний компонент собственной разработкой.