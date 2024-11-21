Названы самые популярные iPhone

Корпорация Apple чаще продает доступные смартфоны, чем дорогие.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в отчете CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

Специалисты компании оценили продажи смартфонов американского бренда по моделям за три последних года и назвали самые популярные гаджеты. Они выяснили, что Apple чаще продает дешевые устройства, чем премиальные. Так, на iPhone 16 и другие стартовые девайсы в 2024 году пришлось 42 процента продаж. На iPhopne 16 Plus - 13 процентов, iPhone 16 Pro - 19 процентов, iPhone 16 Pro Max - 26 процентов.

Похожее разделение сохранялось последние три года. Так, в 2022-м доля стартовых смартфонов составляла 53 процента. Тогда как на модели iPhone Pro пришлось 47 процентов.

"Самые продаваемые модели iPhone от Apple - это не то, что вы ожидаете", - прокомментировали отчет журналисты издания 9to5Mac. Авторы заявили, что, согласно статистике, дорогие iPhone часто возглавлют списки продаж. Однако в общей массе доступные телефоны Apple пользуются большей популярностью.

По мнению специалистов издания, это связано в том числе с тем, что Apple ежегодно снимает с продажи прошлогодние флагманы: так, после выхода iPhone 16 Pro и 16 Pro Max из продажи исчезли iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. А дешевые iPhone 15 и iPhone 14 до сих пор продаются.