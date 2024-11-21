В WhatsApp бесплатно заработала платная в Telegram функция

WhatsApp анонсировал новую функцию, которая позволит расшифровывать голосовые сообщения на русском языке. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

Как передает Day.Az, расшифровка голосовых сообщений будет происходить непосредственно на устройстве пользователя, и поддерживаемые языки могут отличаться для Android и iOS. Тем не менее, русский и английский языки будут доступны на обеих платформах.

Новая функция будет отключена по умолчанию. Чтобы активировать её, пользователю нужно зайти в "Настройки", затем в раздел "Чаты" и выбрать "Расшифровка голосовых сообщений", после чего загрузить языковой пакет для нужного языка.

Чтобы расшифровать голосовое сообщение, нужно просто удержать его и выбрать опцию "Транскрибировать" в появившемся меню. Эта функция будет доступна бесплатно для всех пользователей WhatsApp в ближайшие недели.

Для сравнения, в Telegram аналогичная опция доступна только пользователям платной подписки Premium. В WhatsApp расшифровка голосовых сообщений будет доступна всем без исключения, как и в других популярных мессенджерах, таких как VK.