https://news.day.az/hitech/1709687.html На Марсе может появиться вода - ВИДЕО Американские ученые предложили способ повышения температуры на Марсе, что позволит жидкой воде существовать на поверхности планеты. Как передает Day.Az, повысить температуру на 70 градусов Цельсия можно, подняв в атмосферу большое количество пыли, которая будет удерживать тепло.
На Марсе может появиться вода - ВИДЕО
Американские ученые предложили способ повышения температуры на Марсе, что позволит жидкой воде существовать на поверхности планеты.
Как передает Day.Az, повысить температуру на 70 градусов Цельсия можно, подняв в атмосферу большое количество пыли, которая будет удерживать тепло. Для этого ученые предлагают модифицировать пыль так, чтобы она пропускала свет, но не давала теплу уходить в космос.
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