На Марсе может появиться вода

Американские ученые предложили способ повышения температуры на Марсе, что позволит жидкой воде существовать на поверхности планеты.

Как передает Day.Az, повысить температуру на 70 градусов Цельсия можно, подняв в атмосферу большое количество пыли, которая будет удерживать тепло. Для этого ученые предлагают модифицировать пыль так, чтобы она пропускала свет, но не давала теплу уходить в космос.