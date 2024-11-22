Ученые выдвинули новую гипотезу о загадочных звуках из космоса

Группа астрономов представила новую гипотезу, объясняющую природу быстрых радиовсплесков (FRB) - коротких и невероятно мощных радиосигналов, зафиксированных в космосе.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Быстрые радиовсплески продолжаются всего несколько миллисекунд, но по яркости превосходят целые галактики. Долгое время ученые связывали их с магнитарами - нейтронными звездами с чрезвычайно сильными магнитными полями. Наблюдения показали, что многие FRB исходят из областей, где находятся магнитары, что подтверждает эту теорию.

Однако в новой работе исследователи предложили альтернативное объяснение. Они обнаружили, что временные характеристики FRB совпадают с параметрами, наблюдаемыми при столкновениях межзвездных объектов с нейтронными звездами. Согласно их гипотезе, такие столкновения могут вызывать мощные электромагнитные всплески, создавая сигналы, похожие на FRB.

Проанализировав длительность и распределение сигналов, ученые пришли к выводу, что их параметры соответствуют гипотетическим последствиям таких ударных событий. Это подкрепляет теорию, что, по крайней мере, часть FRB может быть вызвана столкновениями в космосе.

Однако остаются нерешенные вопросы. Например, часть FRB повторяется из одного и того же источника, что сложно объяснить случайными столкновениями. Это наталкивает на мысль, что FRB могут иметь разные механизмы возникновения. Ученые продолжают изучать эти сигналы, чтобы раскрыть их истинную природу.