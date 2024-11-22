Google ждут масштабные перемены

Министерство юстиции США предложило масштабные меры по реструктуризации бизнеса Google, включая принудительную продажу браузера Chrome, чтобы положить конец монополии компании на рынке интернет-поиска.

Как передает Day.Az, эти предложения последовали за августовским судебным решением, признавшим, что Google незаконно удерживает монополию в этой области.

Среди предложений Минюста - продажа браузера Chrome с пятилетним запретом на повторный выход на рынок браузеров, прекращение выплат третьим сторонам, таким как Apple, за использование Google в качестве поисковой системы по умолчанию, а также возможная продажа операционной системы Android, если первые меры окажутся недостаточными.

Дополнительно министерство предложило предоставить издателям и создателям контента возможность блокировать использование их данных для обучения искусственного интеллекта Google. Также предложено открыть доступ конкурентам к поисковому индексу Google и результатам поиска.

Эти меры будут рассматриваться федеральным судьей Амитом Мехтой, который ранее вынес решение против Google. Судебные слушания запланированы на апрель следующего года, где будут представлены аргументы обеих сторон.

Минюст отметил, что рынок поиска должен быть восстановлен, так как Google, контролирующий 90% этого рынка, получил свое преимущество незаконным путем. Продажа Chrome, который охватывает более 50% рынка браузеров в США, стала одной из центральных предложенных мер. По оценкам, стоимость браузера может достигать $20 млрд.

Google раскритиковал эти предложения, назвав их радикальными, и заявил, что они нанесут вред пользователям, бизнесу и конкурентоспособности США в области технологий. Президент компании по глобальным вопросам Кент Уокер предупредил, что эти меры угрожают безопасности и конфиденциальности данных пользователей.

Дональд Трамп, избранный президент США, также играет ключевую роль в судьбе этого дела. Как президент, он сможет влиять на позицию Минюста, включая возможное смягчение требований. При этом сам Трамп ранее высказывался неоднозначно, заявляя, что разделение Google может нанести компании ущерб, хотя его администрация изначально инициировала это дело.