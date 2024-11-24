SpaceX вывела 20 мини-спутников на орбиту

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на низкую околоземную орбиту с новой партией из 20 мини-спутников для глобальной интернет-сети Starlink.

Как сообщает Day.Az, запуск миссии Starlink 9-13 стал 100-м запуском SpaceX с Западного побережья США.

Ракета была выведена в космос с космодрома 4 East (SLC-4E) на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии в субботу в 21:25 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 09:25 по бакинскому времени).

На борту ракеты находились 20 спутников V2 Mini, из которых 13 оснащены возможностями Direct to Cell. Развертывание спутников было запланировано через час после старта.

Через примерно восемь минут после старта многоразовый ускоритель B1075 успешно приземлился на беспилотную платформу Of Course I Still Love You. Это стало 110-й посадкой ускорителя на OCISLY и 373-й посадкой в целом на сегодняшний день.