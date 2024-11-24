Составлен топ актуальных смартфонов 2023 года выпуска с лучшими камерами

Редакция портала "Палач" составила подборку смартфонов 2023 года, которые даже по сегодняшним меркам имеют лучшие камеры.

Как передает Day.Az, открывает список бюджетный Google Pixel 7a, оснащенный OLED-экраном с частотой 90 Гц, чипом Google Tensor G2, фронтальной камерой с разрешением 13 Мп и двойной камерой на 64 и 13 Мп. Среди прочего смартфон предлагает аккумулятор емкостью 4385 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, NFC, IP67 и стереодинамики.

За ним следует Huawei P60 Pro - флагманский прошлогодний смартфон с тройной камерой: основной с разрешением 48 Мп, ультраширокоугольной на 13 Мп и телеобъективом на 48 Мп с 3,5-кратным оптическим приближением. В устройстве также имеется OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 4G.

Тройку лидеров замыкает базовый Samsung Galaxy S23, предлагающий 120-герцовый AMOLED-экран и чип Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. В устройстве имеется тройная камера на 50, 10 и 12 Мп, а также фронтальная с разрешением 12 Мп. Слабым местом смартфона для многих может стать аккумулятор емкостью всего 3900 мАч.

Замыкают тройку лидеров Xiaomi 14 и Honor Magic6 Prо.