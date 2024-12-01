GPS предложили заменить сотовой связью

Американские ученые предложили использовать зонды с датчиками для замены спутников GPS в случае сбоя. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, стандарт GPS считается очень надежным, но есть риск сбоя или подавления сигнала в определенных регионах. Ученые Университета штата Огайо (США) и специалисты лаборатории Sandia National Laboratories разработали экспериментальную систему, которая сможет дополнить или заменить GPS.

Она состоит из запущенных на различной высоте зондов с приемником, которые передают друг другу сигналы и "общаются" через наземные вышки сотовой связи. Принимая и отправляя сигналы, зонды могут определять свое положение в пространстве и делиться этими данными. По словам ученых, в том числе, эту информацию можно использовать в гражданской авиации.

В рамках эксперимента ученые запустили в стратосферу несколько зондов с приемниками, которые распределили на высоте от 6 до 50 километров. Автор исследования Дженнифер Сандерсон заметила, что ее команде удалось зафиксировать сигнал с сотовых вышек на высоте до 25 километров. Предыдущие испытания технологии завершились на высоте от 1,5 до 2,1 километров.