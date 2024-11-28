Стало известно о планах Apple выпустить складной iPhone

Корпорация Apple начала активную фазу разработки первого складного смартфона iPhone.

Как передает Day.Az, об этом в своем блоге на Naver рассказал известный корейский инсайдер под ником Yeux1122.

Автору стало известно, что компания начала "формальный процесс разработки" и договорилась с производителем дисплеев о выпуске складных экранов. По словам инсайдера, он узнал об этом, проанализировав цепочки поставок. Yeux1122 отметил, что Apple уже указала своим партнерам технические характеристики, которым должны соответствовать компоненты.

Также специалист выяснил, что на активность Apple отреагировал его главный конкурент. Корпорация Samsung, которая является одним из лидеров рынка складных смартфонов, запланировала разработку Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, которые должны выйти в 2025 году. Отмечается, что обычно IT-гигант из Южной Кореи запускает разработку складных аппаратов позже. Кроме того, Samsung может начать работу над недорогим складным телефоном.