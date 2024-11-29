«Охающая» ОС Android напугала автовладельцев

Пользователи Android Auto - автомобильной версии операционной системы (ОС) - рассказали о странном баге, связанном с функцией преобразования текста в речь. На это обратило внимание издание Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Android Auto есть функция, которая позволяет зачитывать сообщения от других пользователей голосом - чтобы водитель не отвлекался от управления автомобилем. Некоторые пользователи системы заметили, что Android начала добавлять слово "ох" в конце каждого озвученного сообщения. Соответствующий пост появился на Reddit в начале недели.

"Очень раздражает! Это продолжается уже несколько недель", - подтвердил наличие неполадки пользователь под ником SlipperyWeevil. "У меня такая же проблема. Ох", - заявил посетитель площадки под ником Smiley_Dub. Некоторые автолюбители заметили, что "оханье" Android немного пугает их.

Журналисты предположили, что это может быть ошибка системы синтезирования голоса. По их мнению, в компании Google решили сделать виртуального помощника более человечным, чтобы он разговаривал с паузами и запинками. В Google пока не обратили внимания на проблему.