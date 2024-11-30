Intel выпускает самую доступную видеокарту с 12 ГБ памяти

Intel готовится к презентации новых видеокарт Arc B570 и B580. Их анонс состоится уже 3 декабря, сообщает портал Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, видеокарта Arc B580 будет стоить около $250, что относит ее к нижнему сегменту рынка. Она получит 20 ядер Xe2, 192-битную шину и 12 ГБ памяти.

Таким образом, новинка будет самой дешевой видеокартой на рынке с таким объемом памяти - ближайшие конкуренты на данный момент предлагают 6 ГБ видеопамяти. По слухам, младшая модель в линейке RTX 50 от Nvidia, GeForce RTX 5060, предложит 8 ГБ памяти при ценнике в $300-350.

Запуск продаж и выход обзоров видеокарт ожидается 12 декабря.

Несмотря на низкий ценник, видеокарты Intel остаются нишевыми. Так, согласно статистике Steam за октябрь 2024 года, видеокарты Intel установлены в 7,31% компьютерах, тогда как AMD занимает 15%, а Nvidia - 77,37%. Из-за низкой популярности видеокарт Nvidia многие разработчики даже не оптимизируют свои игры под эти модели, из-за чего геймеры сталкиваются с проблемами в работоспособности проектов.