Nokia работает над спецустройствами для военных

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia разрабатывает специальные мобильные устройства для военных, которые позволят разворачивать сеть 5G в полевых условиях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил генеральный директор компании Пекка Лундмарк.

По словам Лундмарка, для того что бы снабдить военнослужащих беспроводной связью, Nokia приобрела компанию из США Fenix Group, расположенную в Вирджинии. Он пояснил, что эта компания имеет специальные радиостанции для военной связи, которые в данный период телекоммуникационная корпорация интегрирует в платформы Nokia 5G.

"Сейчас мы настраиваем 5G так, чтобы он стал достаточно надежным для полевых целей, чтобы сеть могла перемещаться вместе с войсками", - сказал гендиректор Nokia.

Он пояснил, что разрабатываемым мобильным устройствам будут не нужны вышки сотовой связи.