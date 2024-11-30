Nokia разрабатывает устройства с 5G для армии

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia разрабатывает специальные мобильные устройства для военных, которые позволят разворачивать сеть 5G в полевых условиях. Об этом сообщил генеральный директор компании Пекка Лундмарк, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Лундмарка, для того чтобы снабдить военнослужащих беспроводной связью, Nokia приобрела компанию из США Fenix Group, расположенную в Вирджинии. Он пояснил, что эта компания имеет специальные радиостанции для военной связи, которые в данный период телекоммуникационная корпорация интегрирует в платформы Nokia 5G.

"Сейчас мы настраиваем 5G так, чтобы он стал достаточно надежным для полевых целей, чтобы сеть могла перемещаться вместе с войсками", - сказал гендиректор Nokia.

Он пояснил, что разрабатываемым мобильным устройствам будут не нужны вышки сотовой связи.