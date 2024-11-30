Пользователей iPhone напугали экстремально высокой температурой

Пользователи iPhone в Великобритании получили предупреждение об экстремально высокой температуре из-за ошибки. На это обратило внимание издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оповещения были разосланы Метеорологической службой Великобритании (Met Office) через специальный канал. В уведомлениях метеорологов сообщалось, что на территории страны устанавливается "экстремально высокая температура", которая может быть потенциально опасной для жизни.

В уведомлении также говорилось, какой температуры стоит опасаться британцам - четыре градуса. Спустя время на проблему, которая испугала пользователей iPhone, обратили внимание метеорологи. Они отметили, что оповещение было случайным и возникло из-за ошибки сторонней компании, ответственной за оценку температуры воздуха.