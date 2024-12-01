В Китае выпустят бесплатный аналог популярной игры для PlayStation

Принадлежащая Tencent китайская студия Polaris Quest анонсировала игру Light of Motiram, которая многим напомнила эксклюзив для PlayStation. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действие игры разворачивается в мире, населенном механическими животными, где игрокам предстоит собирать ресурсы, строить сооружения, сражаться с боссами и использовать механических существ в качестве союзников.

По мнению критиков, Light of Motiram имеет сходство с популярной серией игр Horizon на PlayStation от студии Guerrilla Games.

Кроме того, китайское подразделение PlayStation анонсировало выход Light of Motiram на PlayStation 5, что свидетельствует об отсутствии претензий у Sony к разработчикам игры.

Вскоре портал Gematsu опубликовал два видео по игре: полноценный трейлер и 16-минутную запись игрового процесса, в которой показаны механики крафта, строительства и боя.

Дата релиза Light of Motiram пока не раскрывается. Предполагается, что игра будет условно-бесплатной и выйдет на ПК и мобильные устройства.